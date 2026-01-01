Auto si scontrano sul cavalcavia | 4 feriti uno trasportato al Cisanello con l’elisoccorso

Nella mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale sul cavalcavia di via Raimondo Del Prete a Viareggio. Quattro persone sono rimaste ferite e una di esse è stata trasportata al Cisanello tramite elisoccorso. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Viareggio, 1 gennaio 2026 – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio, sul cavalcavia di via Raimondo Del Prete. Intorno alle 12 due auto si sono scontrate, nell'impatto uno dei due veicoli si è ribaltata su un fianco. Il bilancio è di quattro feriti, nessuno in gravi condizioni. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Versilia, un'altra in codice verde sempre al Versilia, mentre un quarto ferito, classificato in codice giallo per la dinamica dell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Cisanello (Pisa) con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Viareggio, un'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e i mezzi delle Misericordie di Torre del Lago e Viareggio.

