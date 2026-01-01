Auto non imbocca la curva e vola sulla spiaggia | paura per una coppia

Un incidente si è verificato a Marina di Camerota, sulla spiaggia di Lentiscelle, dove un'auto ha sfondato una staccionata e si è fermata sulla sabbia. A bordo una coppia che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando la necessità di maggiore attenzione alla guida in zone di difficile percorrenza.

Un’auto vola sulla spiaggia dopo aver sfondato una staccionata. Attimi di paura a Marina di Camerota, in località Lentiscelle, dove una Fiat Punto bianca con a bordo una coppia è finita sulla spiaggia dopo essere uscita di strada.Il salvataggioSecondo le prime ricostruzioni, l’auto stava. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Auto si ribalta, paura per una coppia Leggi anche: Molesta due ragazze, paura sulla spiaggia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incidente nella curva maledetta, un'auto vola nel fosso: tre feriti. Il sindaco: «Punto critico, va sistemato» - E altrettanti feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. ilgazzettino.it L'incidente, tra una moto ed un auto, si è verificato proprio all'imbocco della galleria. Morto un 43enne di Maranello - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.