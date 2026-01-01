Auto lasciata in strada e bersagliata da razzi e petardi

A Capua, nel rione Carlo Santagata, un’auto lasciata in strada è stata danneggiata dall’esplosione di petardi e razzi. L’incidente ha causato danni alla vettura, evidenziando un fenomeno di vandalismo e pericolo pubblico legato ai fuochi d’artificio non autorizzati. La situazione sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di tutela della proprietà.

