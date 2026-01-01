Auto lasciata in strada e bersagliata da razzi e petardi

Da casertanews.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capua, nel rione Carlo Santagata, un’auto lasciata in strada è stata danneggiata dall’esplosione di petardi e razzi. L’incidente ha causato danni alla vettura, evidenziando un fenomeno di vandalismo e pericolo pubblico legato ai fuochi d’artificio non autorizzati. La situazione sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di tutela della proprietà.

“Capo danno” anche a Capua. Al rione Carlo Santagata una cittadina si è trovata con l’auto danneggiata per l’esplosione di fuochi d’artificio.La vettura, una Fiat Panda, era stata lasciata in strada e sarebbe stata bersagliata con diversi petardi. Solo in mattinata la malcapitata si è resa conto. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Razzi, petardi e bombe da mortaio pronti per Capodanno: fabbrica abusiva di botti scoperta nel Napoletano

Leggi anche: “L’ha lasciata lì sull’asfalto”. Tragedia in strada, ragazza travolta da un’auto. La scoperta choc della polizia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

auto lasciata strada bersagliataAuto lasciata in strada e bersagliata da razzi e petardi - La vettura, una Fiat Panda, era stata lasciata in strada e sarebbe stata bersagliata con diversi petardi. casertanews.it

Mai visto una FONTANA da 7 COLPI ? ?#shorts #fuochidartificio #pirotecnicalatorretta #petardi #pyro

Video Mai visto una FONTANA da 7 COLPI ? ?#shorts #fuochidartificio #pirotecnicalatorretta #petardi #pyro

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.