Auto lasciata in strada e bersagliata da razzi e petardi
A Capua, nel rione Carlo Santagata, un’auto lasciata in strada è stata danneggiata dall’esplosione di petardi e razzi. L’incidente ha causato danni alla vettura, evidenziando un fenomeno di vandalismo e pericolo pubblico legato ai fuochi d’artificio non autorizzati. La situazione sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di tutela della proprietà.
“Capo danno” anche a Capua. Al rione Carlo Santagata una cittadina si è trovata con l’auto danneggiata per l’esplosione di fuochi d’artificio.La vettura, una Fiat Panda, era stata lasciata in strada e sarebbe stata bersagliata con diversi petardi. Solo in mattinata la malcapitata si è resa conto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
