Aurora Livoli la scoperta accanto al corpo | cosa c' era

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita il 29 dicembre 2025 nel cortile di un condominio a Milano, in zona Cimiano. Nata a Roma e residente a Monte San Biagio, la sua morte ha suscitato attenzione. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’indagine per chiarire le cause di questa tragica scomparsa, avvenuta in circostanze ancora da approfondire.

Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente a Monte San Biagio (Latina), è stata trovata senza vita la mattina del 29 dicembre 2025 nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta, nella periferia nord-est di Milano, zona Cimiano vicino a via Padova. Il corpo, semi-svestito – con pantaloni abbassati, senza intimo né maglietta, e un giubbotto sul petto – presentava lividi sul collo e sul volto, compatibili con uno strangolamento, oltre a un ematoma a un occhio. Accanto, slip, una maglia, calze, pantaloni di pigiama rosso e un pacchetto di sigarette.Identificata solo il 30 dicembre grazie a frame diffusi dai carabinieri e riconosciuti dai genitori adottivi, Aurora si era allontanata volontariamente da casa il 4 novembre, non era la prima volta.

