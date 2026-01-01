Aurora Livoli attesa per l’autopsia Ancora caccia all’uomo ripreso insieme a lei prima di morire

L’autopsia di Aurora Livoli, prevista per lunedì 2 gennaio, fornirà elementi utili a chiarire le cause del decesso della giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano. Nel frattempo, prosegue la ricerca dell’uomo ripreso insieme a lei prima della morte, nel tentativo di ricostruire le circostanze di questa tragica vicenda.

Sarà l'autopsia, in programma lunedì 2 gennaio, a dare risposte chiare sulle cause della morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano. Sul corpo della giovane sono stati riscontrati lividi sul collo, segni che fanno ipotizzare una possibile morte per strangolamento, ma che dovranno ora essere valutati dall'esame medico-legale per stabilire se siano collegati al decesso o precedenti ad esso. Parallelamente i carabinieri stanno tentando di stringere il cerchio sull'uomo che era con Aurora nelle ore immediatamente precedenti alla morte.

