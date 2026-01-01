Atalanta vs Roma diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Atalanta vs Roma, match della diciottesima giornata di Serie A 2025/2026, si svolge in un momento chiave della stagione. La squadra bergamasca cerca punti per mantenere le ambizioni europee, mentre i romani puntano a consolidare la posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bergamaschi hanno bisogno della vittoria per tornare in corsa per l’Europa, mentre I giallorossi non possono sbagliare per confermarsi al quarto posto. Atalanta vs Roma si giocherà sabato 4 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi inseguono un posto in Champions League, ma devono iniziare a vincere gli scontri diretti per inserirsi seriamente tra le squadre in lotta. La squadra è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter, confermando il trend negativo contro le big. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
