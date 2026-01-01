Atalanta-Roma sabato 03 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Entrambe a segno come nei precedenti recenti

L'incontro tra Atalanta e Roma, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena, rappresenta uno dei momenti principali della 18ª giornata di Serie A. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando anche le recenti tendenze di entrambe le squadre, che hanno dimostrato di segnare nei loro ultimi incontri.

Uno dei match clou della 18esima giornata di Serie A è senza dubbio quello di sabato sera alla New Balance Arena fra Atalanta e Roma. La Dea non è riuscita a centrare la terza vittoria di fila ed è caduta di misura contro l’Inter davanti al proprio pubblico. Per la squadra di Raffaele Palladino c’è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Entrambe a segno come nei precedenti recenti. Leggi anche: Atalanta-Roma (sabato 03 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Torino-Milan (lunedì 08 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Sul campo dei granata i precedenti recenti non sorridono al Diavolo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico; Atalanta-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A; Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Pronostico Atalanta-Roma, Gasp torna a Bergamo: dal 2017 è sempre uscito questo segno - Roma è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Gasperini torna a Bergamo: «Ci saluteremo, poi non faremo prigionieri. Qui sono felice ma bisogna essere ambiziosi e inserire calciatori di qualità» - Che poi, a pensarci bene, racchiude un po' tutto: campionato, a partire da questa sera con la sfida all'Atalanta, mercato, coppe, ma anche a ... ilmessaggero.it

Atalanta-Roma, Gasperini torna a Bergamo da ex: il big match della 18ª giornata - Roma del 3 gennaio 2026: orario, diretta tv DAZN e Sky, probabili formazioni. lifestyleblog.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Roma x.com

Atalanta-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al primo match del 2026 contro gli orobici! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #AtalantaRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.