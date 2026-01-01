Atalanta i buoni propositi per il 2026 | continuità di rendimento Coppa Italia e quarto posto

L'Atalanta si prepara al 2026 con obiettivi chiari: mantenere la continuità di rendimento, competere in Coppa Italia e puntare al quarto posto in classifica. Dopo un 2025 segnato da sfide e cambiamenti, la società si concentra su stabilità e crescita, affrontando il nuovo anno con determinazione e obiettivi concreti per consolidare la propria posizione nel campionato italiano.

Tanti saluti 2025, benvenuto 2026. L’ Atalanta ha salutato un anno particolare, per certi versi complicato, in cui ha fatto i conti con un addio e un esonero, parlando di allenatori, in cui ha dovuto fronteggiare casi di mercato, cessioni impreviste e irrinunciabili, dichiarazioni rumorose, situazioni da ‘braccio di ferro’ in cui ha provato a mostrare la propria forza, spesso riuscendoci. Ma in cui c’è stato anche un rendimento mediamente complicato, basti pensare alla media di 1,5 punti a partita, che nell’ultimo decennio è stata più bassa soltanto nel 2016 e nel 2022. Insomma, c’è voglia di voltare pagina, ripartendo dalla fine, dalle 6 vittorie ottenute sotto la guida di mister Raffaele Palladino, inevitabilmente uomo copertina di questa nuova era che si è aperta a novembre, con la voglia di poter costruire insieme a lui un nuovo ciclo che non abbia termine troppo presto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

