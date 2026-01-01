Asuka e l’infortunio ai denti causato da Shayna Baszler | Ho mentito per non farla sentire in colpa

Asuka ha recentemente commentato l’infortunio ai denti subito nel 2020, causato accidentalmente da Shayna Baszler. La campionessa di coppia della WWE ha deciso di condividere pubblicamente la verità, spiegando il motivo per cui aveva mentito in precedenza, al fine di non far sentire in colpa la sua avversaria. Questa testimonianza offre un chiarimento importante sugli eventi e il rapporto tra le due atlete.

La campionessa di coppia della WWE ha risposto sui social al racconto della sua avversaria, rivelando la verità su quel calcio accidentale del 2020 Il racconto di Shayna Baszler nell’intervista. Shayna Baszler ha recentemente parlato ai microfoni di Insight With Chris Van Vliet, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera. Tra gli aneddoti condivisi, la lottatrice ha raccontato l’episodio in cui colpì accidentalmente Asuka con un calcio al volto, facendole saltare i denti durante un match. Secondo il racconto della Baszler, lei rimase inorridita dall’accaduto, ma Asuka si mostrò sorprendentemente serena e comprensiva: “È tornata nel backstage coprendosi la bocca perché era imbarazzata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Asuka e l’infortunio ai denti causato da Shayna Baszler: “Ho mentito per non farla sentire in colpa” Leggi anche: FOTO: Shayna Baszler eredita il titolo BRCW di Ash by Elegance Leggi anche: Ronda Rousey può tornare sul ring? Shayna Baszler non ha dubbi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.