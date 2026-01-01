Assisi | via libera dal Ministero per la riqualificazione della piazza di Santa Maria degli Angeli

Il Ministero ha approvato i lavori di riqualificazione della piazza di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, con interventi sulla pavimentazione e sui gradoni destinati ai pellegrini. L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità di uno dei luoghi più significativi della città, preservando il valore storico e spirituale dell’area. Gli interventi garantiranno un ambiente più confortevole e adeguato per visitatori e fedeli.

Assisi, via libera alle Zone 30 a Petrignano e Palazzo - Via libera all’istituzione delle Zone 30 nelle frazioni e nelle zone con un’elevata presenza pedonale. ilmessaggero.it

Autovelox, via libera del Ministero a 60 postazioni: «Sono legittimi». La lista - Sono 60 gli autovelox trevigiani, e i rilevatori della velocità in generale, inseriti nel primo elenco ufficiale a livello nazionale dei sistemi autorizzati. ilgazzettino.it

URBANIA “LA CITTÀ DELLA BEFANA” con PERUGIA & ASSISI 5&6 GENNAIO 2026 ULTIMI POSTI QUOTA ADULTO: €215,00 Viaggio in Pullman a/r Visita libera a Urbania Ingresso alla Casa della Befana Visita lib - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.