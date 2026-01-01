Aspettando la Befana sono già oltre 600 le persone che hanno visitato il presepe solidale di Carpena

In attesa della festa dell’Epifania, il presepe meccanico solidale di Carpena ha già registrato oltre 600 visitatori. La mostra, allestita nell’area verde grazie alla collaborazione con il comitato di Carpena-Magliano, rappresenta un momento di condivisione e tradizione. Un’opportunità per la comunità di avvicinarsi alle festività in modo sobrio e coinvolgente, rafforzando il senso di solidarietà e collaborazione tra i cittadini.

Sono già oltre 600 le persone che hanno visitato il presepe meccanico solidale di Carpena, in attesa della festa conclusiva dell'Epifania che si terrà nell'area verde dove è esposto il presepe grazie alla collaborazione con il comitato di Carpena-Magliano.Il 6 gennaio arriva la Befana, con calze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Aspettando la Befana, sono già oltre 600 le persone che hanno visitato il presepe solidale di Carpena Leggi anche: A Carpena torna il presepe meccanico con fine solidale Leggi anche: Visite oculistiche e occhiali gratis per oltre 600 persone: clinica solidale a Bologna per i più fragili Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "ASPETTANDO LA BEFANA. Il viale Aldo Moro tra luci e magie" un'iniziativa natalizia per animare una delle vie commerciali più importanti della città Il prossimo 5 gennaio 2026 dalle 16 alle 22 negozi aperti, spettacoli, animazione, mercatini natalizi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.