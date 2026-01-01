Asl Benevento | già nelle prime ore del 2026 un intervento complesso di elisoccorso
Il 1° gennaio 2026, l’ASL Benevento ha avviato ufficialmente il suo sistema di emergenza, segnando l’inizio di un servizio operativo sin dalle prime ore del giorno. Tra le prime attività, si è reso necessario un intervento complesso di elisoccorso, dimostrando l’efficienza e la prontezza del sistema sanitario locale. Questa giornata rappresenta un passo importante nel rafforzamento della risposta alle emergenze sul territorio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il 1° gennaio si apre con la piena operatività del sistema di emergenza dell’ASL Benevento. Poche ore fa è stato attivato un intervento di elisoccorso dall’elisuperficie dell’Ospedale “San Pio” di Benevento per il trasferimento di un paziente verso un’altra struttura ospedaliera, al fine di garantire l’assistenza più adeguata alle sue condizioni cliniche. Il video allegato mostra il decollo dell’elicottero del servizio 118, attivato su richiesta dell’ospedale e del medico dell’emergenza territoriale. Il coordinamento dell’intervento è avvenuto tramite la Centrale Operativa 118 dell’ASL Benevento, con l’impiego dell’elicottero del servizio regionale, decollato dalla base di Pontecagnano o Capodichino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte: l'elisoccorso recupera prima due scalatori, poi un cacciatore infortunato
Leggi anche: Escursionista infortunato sul Sentiero degli Dei: intervento congiunto del CNSAS e dell’Elisoccorso
Asl Benevento: mancano all’appello 38 medici di famiglia - Nel Sannio mancano all’appello 38 medici di famiglia e l'Asl indice manifestazione di interesse riservata ai professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato per avanzare richiesta entro ... ilmattino.it
Benevento, Asl e differenze retributive: condanna da 300mila euro - Per ora si tratta di 300mila euro, ma è una somma destinata a lievitare con il rischio di un effetto ... ilmattino.it
Asl Benevento: inchiesta va avanti, De Girolamo non indagata - Va avanti, negli uffici della procura di Benevento, l'inchiesta sui pagamenti della Asl di Benevento che ha visto l'arresto, il 27 dicembre, di quattro imprenditori con l'accusa di aver ottenuto ... unionesarda.it
Scuola, l’istituto ‘Lucarelli’ di Benevento tra le prime 10 al mondo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.