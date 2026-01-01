Asl Benevento | già nelle prime ore del 2026 un intervento complesso di elisoccorso

Il 1° gennaio 2026, l’ASL Benevento ha avviato ufficialmente il suo sistema di emergenza, segnando l’inizio di un servizio operativo sin dalle prime ore del giorno. Tra le prime attività, si è reso necessario un intervento complesso di elisoccorso, dimostrando l’efficienza e la prontezza del sistema sanitario locale. Questa giornata rappresenta un passo importante nel rafforzamento della risposta alle emergenze sul territorio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.