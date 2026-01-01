Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre | chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica
Mercoledì 31 dicembre, notte di San Silvestro, sono stati trasmessi programmi televisivi di intrattenimento. Su Rai1, è andato in onda L'anno che verrà 2026 condotto da Marco Liorni, che si è aggiudicato la preferenza del pubblico. In alternativa, su altri canali sono stati proposti diversi eventi, tra cui Capodanno in musica. Di seguito, un riepilogo degli ascolti e delle preferenze della serata.
Gli ascolti TV di mercoledì 31 dicembre, notte di San Silvestro. In prima serata, Rai1 ha trasmesso L'anno che verrà 2026, condotto da Marco Liorni, che vince la serata. Su Canale 5, il Capodanno in Musica con Federica Panicucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 31 dicembre: L’anno che verrà, Capodanno in musica, ET
Leggi anche: ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: L’ANNO CHE VERRÀ, CAPODANNO IN MUSICA, MATTARELLA A RETI UNIFICATE
Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 31 dicembre 2025.
Pagelle ascolti 31 ottobre: vince Tale e Quale Show, Tradimento in crescita - Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 31 ottobre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi di ... ilmessaggero.it
Ascolti tv venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale show e Tradimento, vicini Affari Tuoi e La Ruota - Chi ha vinto agli ascolti tv di venerdì 31 ottobre tra Tale e Quale Show su Rai 1 e la serie tv Tradimento su Canale 5. fanpage.it
Ascolti TV | Mercoledì 24 Dicembre 2025. Il Volo al 17%, la Santa Messa 16%, va forte Una poltrona per due (15.4%). De Martino 23.7% vs Scotti 24.6% Tutti i dati - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.