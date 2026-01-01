Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre | chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica

Mercoledì 31 dicembre, notte di San Silvestro, sono stati trasmessi programmi televisivi di intrattenimento. Su Rai1, è andato in onda L'anno che verrà 2026 condotto da Marco Liorni, che si è aggiudicato la preferenza del pubblico. In alternativa, su altri canali sono stati proposti diversi eventi, tra cui Capodanno in musica. Di seguito, un riepilogo degli ascolti e delle preferenze della serata.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.