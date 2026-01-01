Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025

Ecco un’introduzione adatta: Il mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1, è andato in onda “L’Anno che Verrà”. La trasmissione ha attirato un numero di spettatori e una quota di share che contribuiscono a delineare il panorama televisivo della serata di Capodanno. Di seguito i dati di ascolto relativi alla programmazione di ieri.

Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1 L'Anno che Verrà ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Capodanno in Musica ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Lilli e il vagabondo intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 E.T. l'extraterrestre incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 The Palace segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Capodanno a New York totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Febbre da cavallo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Capodanno da favola ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Freddie Mercury – A Kind of Magic raduna.

Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica - In prima serata, Rai1 ha trasmesso L’anno che verrà 2026, condotto da Marco Liorni, che vince la serata. fanpage.it

NOTIZIE INGLESI 17:00 || A1tv || 31 dicembre 2025

