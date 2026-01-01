Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025 Vince L’Anno che Verrà 35.5% ma Capodanno in Musica si difende bene 28.2%
Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1 L’Anno che Verrà ha interessato 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share. Su Canale5 Capodanno in Musica ha conquistato 3.601.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Lilli e il vagabondo intrattiene 913.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E.T. l’extraterrestre incolla davanti al video 447.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 The Palace segna 480.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Capodanno a New York totalizza un a.m. di 241.000 spettatori (1.6%). Su La7 Febbre da Cavallo raggiunge 381.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Un Capodanno da Favola ottiene 296. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
