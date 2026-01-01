Nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1, il programma

Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1 L’Anno che Verrà ha interessato 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share. Su Canale5 Capodanno in Musica ha conquistato 3.601.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Lilli e il vagabondo intrattiene 913.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E.T. l’extraterrestre incolla davanti al video 447.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 The Palace segna 480.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Capodanno a New York totalizza un a.m. di 241.000 spettatori (1.6%). Su La7 Febbre da Cavallo raggiunge 381.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Un Capodanno da Favola ottiene 296. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. Vince L’Anno che Verrà (35.5%) ma Capodanno in Musica si difende bene (28.2%)

