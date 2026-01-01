Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025 Vince L’Anno che Verrà 35.5% ma Capodanno in Musica si difende bene 28.2%

Da davidemaggio.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1, il programma

Nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, su Rai1 L’Anno che Verrà  ha interessato 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share. Su Canale5  Capodanno in Musica ha conquistato 3.601.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2  Lilli e il vagabondo  intrattiene 913.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1  E.T. l’extraterrestre  incolla davanti al video 447.000 spettatori con il 3%. Su Rai3  The Palace  segna 480.000 spettatori (3.1%). Su Rete4  Capodanno a New York  totalizza un a.m. di 241.000 spettatori (1.6%). Su La7  Febbre da Cavallo  raggiunge 381.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8  Un Capodanno da Favola  ottiene 296. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 31 dicembre 2025 vince l8217anno che verr224 355 ma capodanno in musica si difende bene 282

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. Vince L’Anno che Verrà (35.5%) ma Capodanno in Musica si difende bene (28.2%)

Leggi anche: ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: VINCE L’ANNO CHE VERRÀ (35,5%) CHE BATTE ANCHE LA RUOTA, OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA (28,2%), MATTARELLA A RETI UNIFICATE

Leggi anche: ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: VINCE L’ANNO CHE VERRÀ (35,5%) CHE BATTE ANCHE LA RUOTA (29,9% VS 29,4%), OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA (28,2%), MATTARELLA A RETI UNIFICATE

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 31 dicembre 2025.

ascolti tv mercoled236 31Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Marco Liorni (ma Federica Panicucci sale) - L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1% su Canale 5, La Ruota della Fortuna ‘maxi’ dilaga: tutti i dati Auditel ... libero.it

ascolti tv mercoled236 31Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. trionfa L’Anno che Verrà (35,5%), ottimi numeri per Capodanno in Musica - Nella giornata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, Rai e Mediaset hanno accompagnato il pubblico verso l’arrivo del 2026 con i trad ... quilink.it

Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica - In prima serata, Rai1 ha trasmesso L’anno che verrà 2026, condotto da Marco Liorni, che vince la serata. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.