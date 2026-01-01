Ascolti tv chi ha vinto a San Silvestro tra Marco Liorni e Federica Panicucci i dati eclatanti
A San Silvestro, le performance degli ascolti tv tra Marco Liorni e Federica Panicucci hanno evidenziato un trend interessante per Mediaset, che ha ridotto il divario con la Rai. I dati rivelano come le scelte del pubblico in questa notte speciale abbiano influenzato le classifiche, segnando un fine anno con risultati significativi per il gruppo televisivo privato. Analizziamo i dettagli delle performance e le preferenze degli spettatori durante la serata di Capodanno.
Un fine 2025 con il botto per Mediaset che è riuscita ad accorciare la distanza con la Rai anche nell'ultima notte di dicembre. In termini di ascolti la vittoria di Rai 1, con “L'anno che verrà” condotto da Marco Liorni, è schiacciante, ma Canale 5 e “Capodanno in musica” di Federica Panicucci. 🔗 Leggi su Today.it
