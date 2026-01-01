ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025 | VINCE L’ANNO CHE VERRÀ 35,5% CHE BATTE ANCHE LA RUOTA 29,9% VS 29,4% OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA 28,2% MATTARELLA A RETI UNIFICATE OLTRE IL 75%

Gli ascolti televisivi del 31 dicembre 2025 mostrano che il programma “Vince l’anno che verrà” ha ottenuto il maggior ascolto con il 35,5%, superando “La ruota” con il 29,9%. Buoni risultati anche per il Capodanno in musica, con il 28,2%. La serata si è conclusa con la diretta di Sergio Mattarella, che ha raggiunto una percentuale di oltre il 75% di audience complessiva.

ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025 • MERCOLEDÌ •. Gli ascolti tv di mercoledì 31 dicembre 2025 con i veglio di Rai1 e Canale 5, ma prima il discordo di Sergio Mattarella. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 3440 39.51 PT – 6708 43.13 M E D I A S E T 24H – 3336 38.31 PT – 6021 38.72 UnoMattina News – 191 13.70 + 550 19.40 Tg1 – 1284 27.00 UnoMattina – 1104 20.50 Storie Italiane – 1033 18.70 Storie Italiane – 1147 18.20 É Sempre Mezzogiorno! Speciale – 1748 16.70 Tg1 – 3381 25.20 Tg1 Economia – 3273 24.20 La Volta Buona – 1918 15.70 La Volta Buona Special – 1686 15.70 Tg1 – 1495 13.90 Papà per Amore – 1206 10. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: VINCE L’ANNO CHE VERRÀ (35,5%) CHE BATTE ANCHE LA RUOTA (29,9% VS 29,4%), OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA (28,2%), MATTARELLA A RETI UNIFICATE OLTRE IL 75% Leggi anche: ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: VINCE L’ANNO CHE VERRÀ (35,5%) CHE BATTE ANCHE LA RUOTA (29,9% VS 29,4%), OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA (28,2%), MATTARELLA A RETI UNIFICATE Leggi anche: ASCOLTI TV 31 DICEMBRE 2025: VINCE L’ANNO CHE VERRÀ (35,5%) CHE BATTE ANCHE LA RUOTA, OTTIMO IL CAPODANNO IN MUSICA (28,2%), MATTARELLA A RETI UNIFICATE La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga); Ascolti tv 30 dicembre: chi ha vinto tra La voce di Cupido e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv 2025, Mediaset leader: i dati Auditel di Canale 5, Italia 1 e Rete 4; Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%. Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Marco Liorni (ma Federica Panicucci sale) - L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1% su Canale 5, La Ruota della Fortuna ‘maxi’ dilaga: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025. trionfa L’Anno che Verrà (35,5%), ottimi numeri per Capodanno in Musica - Nella giornata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, Rai e Mediaset hanno accompagnato il pubblico verso l’arrivo del 2026 con i trad ... quilink.it

Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica - In prima serata, Rai1 ha trasmesso L’anno che verrà 2026, condotto da Marco Liorni, che vince la serata. fanpage.it

Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di Cupido vince con il 16.8%, eterno Mamma ho perso l’aereo (13%) - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 30 Dicembre 2025. #LavocediCupido vince col 16.8%, eterno #Mammahopersolaereo (13%). #IoSonoFarah al 13.2%. De Martino 24% vs Scotti 27.1% Tutti i dati x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.