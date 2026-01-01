Arriva nel pomeriggio la prima nata del 2026 al Bufalini si chiama Lina In 12 mesi a Cesena oltre 1.500 nati

Nel pomeriggio di oggi all’ospedale Bufalini di Cesena è nata Lina, la prima bambina del 2026, con un peso di 3.105 grammi. In un anno, oltre 1.500 bambini sono venuti alla luce in questa struttura. Un inizio di anno che segna l’arrivo di una nuova vita, in un contesto di continuità e sostenibilità nel settore sanitario locale.

All'ospedale Bufalini di Cesena il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Lina, peso 3.105 grammi, nata alle ore 16.49 da genitori di nazionalità marocchina residenti a Sogliano al Rubicone (nella foto insieme a mamma Ilham, papà Alae e lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia).

