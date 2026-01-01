Arrestato con 31 dosi di eroina | divieto di dimora per un 26enne

Martedì 30 dicembre, la polizia di Verona ha arrestato un 26enne nigeriano, trovato in possesso di 31 dosi di eroina. L’intervento ha anche portato al suo divieto di dimora in città, in seguito alle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti per lo spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Un'azione che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga.

Un intervento della polizia di Verona, nel primo pomeriggio di martedì 30 dicembre, ha portato all'arresto di un ventiseienne nigeriano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato dopo essere stato.

