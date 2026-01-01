Arrestata giudice Rosa Russo del tribunale dei minori per corruzione | clientelismo per posti di lavoro in case di accoglienza a Massa
È stata arrestata Rosa Russo, giudice del tribunale dei minori di Massa, nell’ambito di un’indagine su presunte attività di corruzione e clientelismo. L’inchiesta riguarda un possibile giro di favoritismi per l’assegnazione di posti di lavoro in strutture di accoglienza per minori disagiati nelle zone di Massa, Aulla e Villafranca Lunigiana. L’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità e modalità di funzionamento del sistema.
L’inchiesta riguarda un presunto giro di corruzione legato a diverse strutture di accoglienza per minori disagiati tra Massa, Aulla e Villafranca Lunigiana. Oltre alla rete di clientelismo, cibo di scarsa qualità e, in alcuni casi, giacigli di fortuna per dormire avrebbero caratterizzato le struttur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
