Arezzo accoglie il 2026 con una nuova vita | fiocco rosa al San Donato

Arezzo inaugura il 2026 con la nascita della prima bambina dell’anno presso l’Ospedale San Donato. La neonata, di 3,525 chilogrammi, è in buona salute. Un inizio positivo per la città, che accoglie il nuovo anno con un evento che rappresenta speranza e continuità.

Il 2026 si è aperto da appena 38 minuti quando, all' Ospedale San Donato di Arezzo, è venuta alla luce la prima nata dell'anno: una bambina di 3,525 chilogrammi, in ottime condizioni di salute. Alle 22.55, la nascita dell'ultimo bambino del 2025, un maschietto. Nel corso dell'anno appena concluso, al San Donato sono nati 1.287 bambini, un dato in linea con l'andamento degli ultimi anni.

