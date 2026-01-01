Ardea nuova scuola superiore | pubblicato il bando da 7 milioni

Il 31 dicembre 2025, la Città Metropolitana di Roma ha pubblicato un bando di gara per la costruzione di una nuova scuola superiore ad Ardea. Con un investimento di 7 milioni di euro, l'iniziativa mira a migliorare l'offerta formativa nel territorio comunale, rispondendo alle esigenze di crescita della comunità e garantendo spazi moderni e funzionali per gli studenti.

Ardea, 1 gennaio 2026 – La Città Metropolitana di Roma ha pubblicato lo scorso 31 dicembre il bando di gara propedeutico alla costruzione di una nuova scuola superiore nel territorio comunale. Un passaggio atteso da anni, che apre concretamente la strada alla realizzazione di un istituto scolastico in un'area vasta e densamente popolata, fino ad oggi priva di una scuola secondaria di secondo grado. A sottolineare la portata dell'intervento è Massimo Ferrarini, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia e candidato sindaco del centrodestra ad Albano Laziale, che in una nota parla di "un impegno di spesa di circa 7 milioni di euro destinato a colmare un vero e proprio vulnus educativo e infrastrutturale".

