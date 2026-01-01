Dal 4 al 6 gennaio, il centro commerciale AppiAnticA di Mesagne ospita la

MESAGNE - Dal 4 al 6 gennaio, il centro commerciale AppiAnticA si trasforma nel regno della fantasia per celebrare l’Epifania. Saranno tre pomeriggi dedicati interamente ai bambini e alle famiglie, con un programma ricco di animazione, creatività e sorprese. A partire dalle ore 17:00 di domenica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Apre la "Casa della Befana": tre giorni di magia per i più piccoli

