Appiano Gentile Inter | testa al Bologna le possibili scelte di Chivu dettate dalle assenze
In vista della partita contro il Bologna, l’Inter di Chivu valuta le possibili scelte di formazione, considerando le assenze per infortunio, i tempi di recupero e le squalifiche. Appiano Gentile si prepara a schierare la squadra in base alle disponibilità, con attenzione alle variabili che influenzeranno le scelte tecniche. Ecco le ultime notizie sulla formazione nerazzurra e le eventuali alternative in vista dell’impegno.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo di ieri in campionato contro l’Atalanta, si proiettano ora alla gara di domenica prossima a San Siro contro il Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Appiano Gentile Inter: vittoria contro l’Atalanta, ora testa al Bologna
Leggi anche: Infortuni Inter, Chivu studia le alternative alle varie assenze. Le possibili scelte
Inter, cosa è accaduto ieri ad Appiano: c'è solo un modo per aiutate Chivu; Gazzetta - Inter, tra gennaio e giugno sarà rivoluzione: da Sommer a Dumfries e Calhanoglu, un'intera squadra in bilico; Appiano Gentile Inter | vittoria contro l’Atalanta ora testa al Bologna; Inter, incontro ad Appiano per ripartire: i temi sul tavolo.
Inter, Chivu rivede i primi nazionali ad Appiano. Si avvicina il derby d'Italia - Per la squadra di Cristian Chivu all'orizzonte c'è la Juventus con la trasferta a Torino in programma ... tuttomercatoweb.com
Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. gianlucadimarzio.com
Inter, novità per Chivu: ritiro ad Appiano Gentile prima del Como - L'allenatore dell'Inter, alla vigilia della partita contro il Como di sabato 6 dicembre, ha scelto di andare in ritiro. calciomercato.com
La Vigilia ad Appiano Gentile – Aggiornamento Questa sera, 24 dicembre, a causa del maltempo previsto, l’evento “La Vigilia ad Appiano Gentile” in programma in Piazza Libertà purtroppo non potrà svolgersi come previsto. Cogliamo comunque l’occasio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.