In vista della partita contro il Bologna, l’Inter di Chivu valuta le possibili scelte di formazione, considerando le assenze per infortunio, i tempi di recupero e le squalifiche. Appiano Gentile si prepara a schierare la squadra in base alle disponibilità, con attenzione alle variabili che influenzeranno le scelte tecniche. Ecco le ultime notizie sulla formazione nerazzurra e le eventuali alternative in vista dell’impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo di ieri in campionato contro l’Atalanta, si proiettano ora alla gara di domenica prossima a San Siro contro il Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: testa al Bologna, le possibili scelte di Chivu dettate dalle assenze

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: vittoria contro l’Atalanta, ora testa al Bologna

Leggi anche: Infortuni Inter, Chivu studia le alternative alle varie assenze. Le possibili scelte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter, cosa è accaduto ieri ad Appiano: c'è solo un modo per aiutate Chivu; Gazzetta - Inter, tra gennaio e giugno sarà rivoluzione: da Sommer a Dumfries e Calhanoglu, un'intera squadra in bilico; Appiano Gentile Inter | vittoria contro l’Atalanta ora testa al Bologna; Inter, incontro ad Appiano per ripartire: i temi sul tavolo.

Inter, Chivu rivede i primi nazionali ad Appiano. Si avvicina il derby d'Italia - Per la squadra di Cristian Chivu all'orizzonte c'è la Juventus con la trasferta a Torino in programma ... tuttomercatoweb.com

Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. gianlucadimarzio.com

Inter, novità per Chivu: ritiro ad Appiano Gentile prima del Como - L'allenatore dell'Inter, alla vigilia della partita contro il Como di sabato 6 dicembre, ha scelto di andare in ritiro. calciomercato.com

La Vigilia ad Appiano Gentile – Aggiornamento Questa sera, 24 dicembre, a causa del maltempo previsto, l’evento “La Vigilia ad Appiano Gentile” in programma in Piazza Libertà purtroppo non potrà svolgersi come previsto. Cogliamo comunque l’occasio - facebook.com facebook