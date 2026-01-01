Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita l' autopsia e le cause della morte | dai funghi ai peperoni tutti gli alimenti sequestrati
Sono state concluse le autopsie su Sara Di e Antonella Di Ielsi, vittime di un decesso ancora da chiarire. L’indagine si concentra su vari alimenti sequestrati, tra cui funghi e peperoni, per individuare eventuali cause del decesso. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione, mentre si attendono i risultati delle analisi per comprendere le cause di questa tragica perdita.
Quale alimento si è rivelato fatale? Perché mamma e figlia sono morte dopo aver mangiato? Si sono concluse ieri poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara Di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la verità dall'autopsia: «Avvelenate dai funghi». Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo
Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, non è escluso l'omicidio: la verità dall'autopsia. Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: ipotesi tossinfezione alimentare. I risultati entro 90 giorni; Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale.
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia e le cause della morte: dai funghi ai peperoni, tutti gli alimenti sequestrati - Si sono concluse ieri poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara ... leggo.it
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita madre e figlia morte, l'autopsia e le cause: dai funghi ai peperoni, tutti gli alimenti sequestrati - Si sono concluse ieri poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara ... ilmattino.it
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la verità dall'autopsia: «Avvelenate dai funghi». Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo - Nessuna pista è esclusa per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlie morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare in provincia di Campobasso. leggo.it
l'esame autoptico sui corpi della 15enne Sara Di Vita e di sua madre 50enne Antonella Di Ielsi... #news #notizie #molise #drammapietracatella #autopsia - facebook.com facebook
Proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi: sequestrati 19 alimenti. Attesi gli esiti di autopsie e analisi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.