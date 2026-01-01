Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita l' autopsia e le cause della morte | dai funghi ai peperoni tutti gli alimenti sequestrati

Sono state concluse le autopsie su Sara Di e Antonella Di Ielsi, vittime di un decesso ancora da chiarire. L’indagine si concentra su vari alimenti sequestrati, tra cui funghi e peperoni, per individuare eventuali cause del decesso. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione, mentre si attendono i risultati delle analisi per comprendere le cause di questa tragica perdita.

Quale alimento si è rivelato fatale? Perché mamma e figlia sono morte dopo aver mangiato? Si sono concluse ieri poco prima delle 17 le autopsie sui corpi della quindicenne Sara Di.

