Anthony Joshua dimesso dall'ospedale dopo il tragico incidente in Nigeria | il primo gesto è toccante

Anthony Joshua, coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria, è stato dimesso dall'ospedale dopo cinque giorni di ricovero. Le sue condizioni sono state giudicate buone e stabili. L’atleta britannico si trova ora a riprendersi a casa, ringraziando il personale sanitario per le cure ricevute. Questa vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori, ma fortunatamente la sua salute è stata confermata stabile.

A distanza di 5 giorni dal tragico incidente stradale in cui è stato coinvolto, Antonhy Joshua è stato dimesso dall'ospedale in buone condizioni fisiche. Il pugile però non si è diretto subito a casa, ma ha voluto dare l'ultimo saluto ai due amici scomparsi, Ayodele e Gami, prime che le loro salme lasciassero il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

