Ansia per gli italiani | i nomi dei dispersi della tragedia di Capodanno

In seguito alla tragedia di Capodanno, si registrano cinque italiani dispersi. Attualmente, tre feriti sono ricoverati a Sion, uno a Zurigo e uno a Berna. L'ospedale Niguarda di Milano si sta occupando del rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti, offrendo supporto e aggiornamenti sulla situazione. Restano in corso le attività di verifica e assistenza per le famiglie interessate.

"Sappiamo di cinque feriti di cui tre ricoverati a Sion, uno a Zurigo e uno a Berna che sono cittadini italiani e che l'ospedale Niguarda sta rimpatriando a Milano". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, intervistato al Diario del giorno su Rete4, sulla tragedia della notte di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana, dove nell'incendio del locale "Constellation" dono morte almeno 40 persone. Molti gli italiani coinvolti. "Per quanto riguarda i dispersi, si tratta di tutte quelle famiglie che hanno segnalato al consolato a Ginevra che avevano perso notizie i loro familiari, e sono 19", aggiunge l'ambasciatore.

Crans-Montana, 15 italiani feriti, 19 dispersi: i nomi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi» - Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, ...

La lunga notte di Crans-Montana e l'ansia delle famiglie italiane: ecco la prima lista di nomi dei connazionali dispersi e ricoverati - Sedici i dispersi segnalati dai parenti e quindici i ricoverati: dieci i nomi già raccolti al ce ...

