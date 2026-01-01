Anno nuovo a Latina gli auguri social della sindaca Celentano alla città
La sindaca Matilde Celentano ha rivolto un messaggio di auguri alla città di Latina per il nuovo anno attraverso un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social. Un gesto semplice e diretto che esprime l’augurio di un 2026 di serenità e progresso per tutta la comunità. L’evento rappresenta un momento di condivisione e vicinanza tra amministrazione e cittadini, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la città.
Inizia un nuovo anno e attraverso un videomessaggio che è stato pubblicato sulle sue pagine social, la sindaca Matilde Celentano ha voluto fare alla città i suoi auguri per il 2026.“Carissimi concittadini, desidero rivolgere a ciascuno di voi il mio più sentito augurio di buon anno nuovo. Davanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
