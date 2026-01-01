Durante lo show di Capodanno L’Anno che verrà, andato in onda ieri su Rai 1 e condotto da Marco Liorni, Anna Oxa ha regalato al pubblico una riflessione che è andata ben oltre il rituale augurio di fine anno. Intervistata sul palco di Catanzaro, alla domanda su cosa si aspettasse dal 2026, la cantante ha risposto con parole che hanno immediatamente colpito. Dopo una breve pausa, Anna ha risposto: “Io non mi aspetto nulla dagli anni. E il discorso è che se non cambiamo noi, gli anni restano uguali. Possono soltanto ripetersi. Il primo cambiamento è la responsabilità di pensare che ciò che facciamo è quello che vogliamo fare, no? E quindi se non vogliamo cambiare, non vogliamo cambiare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Anna Oxa, la frase sul 2026 che fa riflettere: “Se non cambiamo noi, gli anni restano uguali”

