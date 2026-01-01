Andrea Vavassori confermato nel consiglio giocatori dell’ATP

L’ATP ha comunicato la composizione del Players Advisory Council per il 2026, confermando la presenza di Andrea Vavassori nel consiglio dei giocatori. Questa nomina rappresenta un’importante occasione di rappresentanza e confronto per i tennisti, contribuendo alla definizione delle linee guida e delle decisioni che riguardano il circuito professionistico. La partecipazione di Vavassori riflette l’impegno dei giocatori nella gestione e nello sviluppo del tennis a livello globale.

L'ATP ha annunciato la composizione del Players Advisory Council, nella sostanza il consiglio dei giocatori, per la stagione 2026. Ci sono alcuni cambiamenti che opereranno su base triennale, ma nella sostanza il novero delle figure di riferimento è qualificato sotto diversi aspetti. Tra i nomi che sono all'interno del consiglio c'è quello di Andrea Vavassori. Il torinese era stato eletto come rappresentante del doppio, ed è stato confermato anche per il 2026 in quello che è il suo mandato triennale. In questo senso il nome nuovo nella parte legata al doppio è quello di Marcelo Arevalo di El Salvador, tra i massimi giocatori al mondo nella specialità.

