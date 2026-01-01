Andrea D’Agostini va a pescare la notte di Capodanno e annega a Camisano Vicentino

Durante la notte di Capodanno a Camisano Vicentino, Andrea D’Agostini ha perso la vita mentre praticava la pesca. La serata, iniziata con l’intenzione di trascorrere momenti di convivialità tra amici e natura, si è conclusa in tragedia. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza durante le attività all’aperto, anche in occasioni di festa.

Una notte di festa che si trasforma in tragedia a Camisano Vicentino. Doveva essere una notte di festa tra amici, tra tende, risate e una passione condivisa per la pesca. Invece, il Capodanno 2026 si è trasformato in tragedia a Camisano Vicentino, dove un ragazzo di 22 anni, Andrea D’Agostini, ha perso la vita dopo essere caduto nelle acque del lago Margherita. Il giovane, residente a Taggì di Sopra di Villafranca Padovana, era arrivato nella zona insieme a un gruppo di amici per trascorrere la notte all’aperto. Secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva montato alcune tende lungo la riva del lago e si era fermato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

