Ancora divertimento ed emozioni in centro a Cesena nell’ultimo weekend prima dell’arrivo della Befana

Nel fine settimana precedente l’Epifania, Cesena si anima con eventi e spettacoli nel centro storico. Proseguono le iniziative promosse al Foro Annonario, tra tombole, spettacoli e momenti di animazione, ideali per vivere un ultimo weekend ricco di divertimento prima delle festività. Un’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia e scoprire le proposte della rassegna Amarcord.

