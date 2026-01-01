Ancora divertimento ed emozioni in centro a Cesena nell’ultimo weekend prima dell’arrivo della Befana
Nel fine settimana precedente l’Epifania, Cesena si anima con eventi e spettacoli nel centro storico. Proseguono le iniziative promosse al Foro Annonario, tra tombole, spettacoli e momenti di animazione, ideali per vivere un ultimo weekend ricco di divertimento prima delle festività. Un’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia e scoprire le proposte della rassegna Amarcord.
Ancora eventi, spettacoli, animazione in centro a Cesena nell’ultimo weekend prima dell’Epifania. Proseguono a pieno ritmo le serate con tombole e show comici promossi al Foro Annonario nell’ambito della rassegna Amarcord. Venerdì 2 gennaio sul palco salirà Andrea Vasumi, mentre domenica 4. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
