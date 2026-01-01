Anche se Hannoun fosse innocente le sue parole restano inaccettabili

Anche se Mohammad Hannoun risultasse innocente, le sue dichiarazioni continuano a suscitare preoccupazione. La famiglia, affidandosi alla giustizia italiana, ha espresso fiducia nel sistema legale, sottolineando l’importanza di un processo giusto e trasparente. In un contesto complesso, è fondamentale rispettare i principi di legalità e di presunzione di innocenza, preservando la fiducia nelle istituzioni e nel percorso giudiziario.

« Abbiamo fiducia nella giustizia italiana », si sono giudiziosamente affrettati a dichiarare i famigliari di Mohammad Hannoun. «G rande fiducia », si è tosto associato l’imam genovese Husein Salah, « piena fiducia » dalle Comunità palestinesi in Italia. E se confidano loro, perché mai dovremmo diffidare noi? Chi invece non ne ha altrettanta, di fiducia, anzi non ne ha proprio per niente, sono i nostrani militanti della causa, che hanno già deciso, mentre sui social s i comincia a tessere la narrazione del l’ attacco al movimento palestinese (« u na mostruosità giuridica incostituzionale che trasforma in legge dello Stato italiano le misure repressive del regime fasciosionista israeliano»  si legge in un comunicato di Potere al Popolo ) e di accuse fondate su document i invia ti da Isr aele e quindi per definizion e inatte ndibili (mica ver o: oltre a quest i ci sono migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte in mesi di lavoro dal nostro antiterrorismo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

