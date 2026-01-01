Anche se Hannoun fosse innocente le sue parole restano inaccettabili

Anche se Mohammad Hannoun risultasse innocente, le sue dichiarazioni continuano a suscitare preoccupazione. La famiglia, affidandosi alla giustizia italiana, ha espresso fiducia nel sistema legale, sottolineando l’importanza di un processo giusto e trasparente. In un contesto complesso, è fondamentale rispettare i principi di legalità e di presunzione di innocenza, preservando la fiducia nelle istituzioni e nel percorso giudiziario.

« Abbiamo fiducia nella giustizia italiana », si sono giudiziosamente affrettati a dichiarare i famigliari di Mohammad Hannoun. «G rande fiducia », si è tosto associato l’imam genovese Husein Salah, « piena fiducia » dalle Comunità palestinesi in Italia. E se confidano loro, perché mai dovremmo diffidare noi? Chi invece non ne ha altrettanta, di fiducia, anzi non ne ha proprio per niente, sono i nostrani militanti della causa, che hanno già deciso, mentre sui social s i comincia a tessere la narrazione del l’ attacco al movimento palestinese (« u na mostruosità giuridica incostituzionale che trasforma in legge dello Stato italiano le misure repressive del regime fasciosionista israeliano» si legge in un comunicato di Potere al Popolo ) e di accuse fondate su document i invia ti da Isr aele e quindi per definizion e inatte ndibili (mica ver o: oltre a quest i ci sono migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali raccolte in mesi di lavoro dal nostro antiterrorismo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Anche se Hannoun fosse innocente le sue parole restano inaccettabili Leggi anche: Imam in libertà, Minniti: “Le sue parole sul 7 ottobre inaccettabili. Sulla sicurezza basta divisioni” Leggi anche: Andrea Sempio vacilla sulla verità di Garlasco, la confessione in tv: «E se Stasi fosse innocente?» – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cattivi maestri | Anche se Hannoun fosse innocente le sue parole restano inaccettabili. Hannoun, l'inchiesta del Tempo sulla sua rete in Italia: tra appoggi politici e allarmi inascoltati - Un’inchiesta che Il Tempo porta avanti da agosto, in un silenzio che all’inizio era generale. msn.com

Fondi dall'Italia ad Hamas, Hannoun si avvale di facoltà di non rispondere - L'interrogatorio di garanzia dell'architetto palestinese, arrestato sabato perché accusato di essere un membro e un finanziatore del gruppo terroristico, si è svolto nel carcere di Marassi a Genova ... tg24.sky.it

Meloni fascista, sei tu la terrorista. I cori choc contro il premier durante il presidio per Hannoun - Sotto il carcere ha preso la parola anche il figlio dell'architetto agli arresti con l'accusa di essere parte di Hamas: "Oggi è solo la prima tappa di quello che faremo" ... msn.com

Il punto non è una foto di Boldrini con Hannoun. Il punto è che in quelle piazze pro-Pal si sapeva benissimo chi fosse e cosa dicesse, cioè che il 7 ottobre era un “atto di resistenza”. Esattamente la posizione di Hamas. E con chi giustifica il 7 ottobre non c’è am x.com

Sarebbe di una gravità inaudita se emergesse che il Sindaco Lepore fosse stato in piazza a Genova il 17 settembre ad ascoltare Mohammed Hannoun, peraltro con rimborso del Comune e auto della Polizia Locale. Cosa ci faceva il Sindaco di Bologna ad asc - facebook.com facebook

