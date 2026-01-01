Anche a Capodanno 2026 Milano è la città delle cose e non delle persone

Anche a Capodanno 2026, Milano si presenta come una città più concentrata sulle installazioni e sugli aspetti commerciali che sul benessere delle persone. In piazza Duomo, la presenza massiccia di poliziotti protegge le strutture sponsorizzate, lasciando spesso in secondo piano la sicurezza e la serenità dei cittadini. È un tema che invita a riflettere sul ruolo delle forze dell’ordine e sulla priorità delle esigenze collettive. Continua a leggere.

In piazza Duomo centinaia di poliziotti proteggono le installazioni ben pagate dagli sponsor. Ma le forze dell'ordine non dovrebbero difendere prima di tutto le persone?

Capodanno 2026 a Milano: nottata tranquilla, alle 2 piazza Duomo era già vuota - I primi bilanci di 118, polizia locale e vigili del fuoco: qualche aggressione e una manciata di feriti da scoppio, nessuno grave. msn.com

Capodanno 2026 a Milano, cosa fare? Gli eventi da non perdere - Dalle serate in discoteca, passando per gli spettacoli teatrali, fino alle maratone al cinema. mentelocale.it

Capodanno 2026, 10 Città Pazzesche per Brindare al Nuovo Anno

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave #ANSA - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave #ANSA x.com

