Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la Vondelkerk di Amsterdam, causando ingenti danni alla storica chiesa neogotica situata vicino al Vondelpark. L'incendio ha distrutto parte dell’edificio, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità. Restano da chiarire le cause dell’incendio e le eventuali misure di tutela future per questo importante simbolo della città.

Un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, una chiesa monumentale in stile neogotico situata ai margini del Vondelpark. L’allarme è scattato poco prima dell’una, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi dal tetto per poi avvolgere la torre campanaria. Il campanile è crollato completamente e anche una porzione della struttura centrale è collassata. La Regione di sicurezza Amsterdam-Amstelland ha comunicato che l’edificio non è più recuperabile, e che le operazioni si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla protezione delle abitazioni circostanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Amsterdam, un incendio ha distrutto la chiesa di Vondelkerk

