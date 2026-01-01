Amsterdam incendio nella notte di Capodanno | fiamme distruggono una chiesa in centro crolla il campanile

Durante la notte di Capodanno, un incendio ha interessato una chiesa storica nel centro di Amsterdam, causando ingenti danni e il crollo del campanile. L’incendio, sviluppatosi in modo rapido, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e tutelare la sicurezza pubblica. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità valutano i danni subiti dall’edificio.

Un rogo violento, divampato nel cuore della notte di Capodanno, ha distrutto una delle chiese storiche di Amsterdam. Le fiamme hanno avvolto la Vondelkerk, edificio monumentale in stile neogotico situato ai margini del Vondelpark, provocando il crollo del campanile e rendendo la struttura, secondo le autorità, non più salvabile. L’incendio è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato inizialmente nella torre, da cui sono fuoriuscite lingue di fuoco e una pioggia di scintille e frammenti. La situazione ha rapidamente messo a rischio l’area circostante. Per il pericolo di propagazione e per l’intenso fumo, le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune decine di abitazioni e diffuso un alert invitando i residenti a chiudere porte e finestre e a non intasare le linee di emergenza se non in caso di pericolo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

