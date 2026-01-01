Amsterdam in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk | Pioggia di scintille crollato il campanile

Nella notte ad Amsterdam, la storica Vondelkerk, situata vicino al Rijksmuseum e al Museo Van Gogh, è stata interessata da un incendio. L'evento ha causato il crollo del campanile, lasciando la comunità e le autorità attente alle conseguenze di questo incidente. La causa dell'incendio è ancora da accertare, mentre le operazioni di tutela e prevenzione proseguono per limitare ulteriori danni.

La chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, a pochi passi dal Rijksmuseum e dal Museo Van Gogh, è stata colpita da un incendio scoppiato poco dopo mezzanotte. La torre campanaria e parte della sezione centrale sono crollate. La struttura "non può più essere salvata", ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland, ma secondo le autorità le pareti dell'edificio rimangono in piedi e non rischiano ulteriori crolli. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio, scrive ancora l'agenzia di stampa olandese Anp. Tutte le case intorno alla chiesa sono state evacuate. Secondo le autorità, il vicino Vondelpark non sarebbe in pericolo.

