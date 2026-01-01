Amsterdam in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk Il campanile è crollato evacuate diverse strade e abitazioni del centro

Nella giornata del 1 gennaio 2025, ad Amsterdam, si è verificato un incendio che ha interessato la storica chiesa di Vondelkerk. Il fuoco ha causato il crollo del campanile, portando all’evacuazione di diverse strade e abitazioni nel centro della città. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni causati dall’incendio.

Amsterdam, 1 gennaio 2025 - Le fiamme hanno divorato la storica chiesa di Vondelkerk, nel centro di Amsterdam. Il terribile incendio è divampato poco dopo la mezzanotte. Il campanile è crollato e diverse decine di abitazioni sono state evacuate. La chiesa, che risale al 1872, è vicino a Leidseplein, il quartiere della vita notturna più famoso d'Olanda, non lontano dal famoso Rijksmuseum e dal Museo Van Gogh. E' stata dichiarata emergenza regionale e tutte le strade circostanti la chiesa sono state chiuse. Sui social i video mostrano un rogo immenso che avvolge la guglia. Secondo un portavoce della Regione di sicurezza di Amsterdam-Amstelland la chiesa costruita 154 anni fa "non può essere salvata" e "potrebbe crollare" interamente.

