Amsterdam fiamme distruggono chiesa Vondelkerk in centro città poco dopo la mezzanotte vigili del fuoco | Non più salvabile - VIDEO

Nella notte, un incendio ha gravemente danneggiato la chiesa Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Le fiamme hanno causato crolli progressivi, coinvolgendo il campanile e parte dell’edificio. I vigili del fuoco hanno dichiarato l’edificio non più salvabile. L’incendio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le cause rimangono ancora da accertare.

Durante le operazioni di spegnimento si sono verificati crolli progressivi che hanno interessato il campanile della chiesa e una sezione centrale dell'edificio. Le cause dell'incendio sono ancora momentaneamente sconosciute Un devastante incendio ha distrutto nella notte la Vondelkerk, storic.

Amsterdam, un incendio distrugge la chiesa di Voldenkerk: crollato il campanile - L'edificio cattolico, costruito in stile neogotico, risale al 1872. avvenire.it

Amsterdam, incendio alla chiesa di Vondelkerk in pieno centro: crolla il campanile. «A rischio l'intera struttura, evacuate le case vicine» - Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. ilgazzettino.it

Amsterdam, fiamme distruggono chiesa Vondelkerk in centro città poco dopo la mezzanotte, vigili del fuoco: “Non più salvabile” x.com

