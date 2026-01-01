Amsterdam chiesa di Vondelkerk distrutta dal fuoco | provocato da un petardo della notte di Capodanno 2026

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Amsterdam, si è verificato un incendio che ha distrutto la Vondelkerk, una delle chiese storiche del quartiere. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il rogo possa essere stato causato da un petardo o un fuoco d'artificio. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, rinnovando il dibattito sulla sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

Potrebbe essere stato un fuoco d'artificio, quindi un petardo, a provocare la distruzione, nella notte di Capodanno 2026, di uno dei monumenti più intimi di Amsterdam: la Vondelkerk, storica chiesa ottocentesca e punto di riferimento del quartiere omonimo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

