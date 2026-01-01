Amsterdam chiesa di Vondelkerk distrutta dal fuoco | provocato da un petardo della notte di Capodanno 2026

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Amsterdam, si è verificato un incendio che ha distrutto la Vondelkerk, una delle chiese storiche del quartiere. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il rogo possa essere stato causato da un petardo o un fuoco d'artificio. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, rinnovando il dibattito sulla sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

Potrebbe essere stato un fuoco d'artificio, quindi un petardo, a provocare la distruzione, nella notte di Capodanno 2026, di uno dei monumenti più intimi di Amsterdam: la Vondelkerk, storica chiesa ottocentesca e punto di riferimento del quartiere omonimo

Incendio a Capodanno distrugge la chiesa Vondelkerk di Amsterdam: “Non può essere salvata” - La chiesa Vondelkerk di Amsterdam è stata distrutta da un incendio partito dal campanile. msn.com

>>>ANSA/ Rogo nella notte ad Amsterdam, distrutta la storica Vondelkerk - La notte di Capodanno ha cancellato uno dei monumenti più intimi di Amsterdam: la Vondelkerk, storica chiesa ottocentesca e punto di riferimento del quartiere del Vondelpark, è stata devastata da un i ... ansa.it

#NEWS - La notte di #Capodanno ha cancellato uno dei monumenti più intimi di #Amsterdam: la #Vondelkerk, storica #chiesa ottocentesca e punto di riferimento del quartiere del #Vondelpark è stata devastata da un incendio. L’edificio è andato in fiamme po x.com

La chiesa monumentale Vondelkerk di Amsterdam è stata distrutta dall'incendio che l'ha colpita la notte di Capodanno. L'allarme è stato lanciato alle 00.50 con fiamme avvistate inizialmente sulla sommità del campanile che poi si sono propagate al resto dell'e - facebook.com facebook

