Amsterdam a fuoco la chiesa di Vondelkerk

Oggi ad Amsterdam si è verificato un incendio presso la Vondelkerk, con il crollo del campanile. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura, che rappresenta un importante punto di riferimento della città. Le autorità stanno gestendo l’emergenza e conducono indagini per accertare le cause dell’incendio. Restano in vigore le misure di sicurezza e aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati nelle prossime ore.

