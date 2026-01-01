Amsterdam a fuoco la chiesa di Vondelkerk
Oggi ad Amsterdam si è verificato un incendio presso la Vondelkerk, con il crollo del campanile. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura, che rappresenta un importante punto di riferimento della città. Le autorità stanno gestendo l’emergenza e conducono indagini per accertare le cause dell’incendio. Restano in vigore le misure di sicurezza e aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati nelle prossime ore.
Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
