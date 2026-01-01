Ameno a Palazzo Tornielli il concerto speciale di Sergio Franzosi
A Ameno, presso il Palazzo Tornielli, si terrà un concerto di Sergio Franzosi. La biblioteca civica inaugura così il nuovo anno con un evento culturale nel suo Spazio Museale di piazza Marconi 1, offrendo un momento di musica e riflessione alla comunità locale.
La biblioteca civica di Ameno apre il nuovo anno con un appuntamento culturale di particolare rilievo, ospitato nello Spazio Museale Tornielli di piazza Marconi 1. L'evento, in programma per sabato 3 gennaio alle ore 16, andrà oltre il consueto "Tè in biblioteca", proponendo un'esperienza che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
