Ambulanza provoca tamponamento a catena | cinque feriti a Villa di Tirano
Un incidente si è verificato oggi pomeriggio a Villa di Tirano, lungo la Statale 38, coinvolgendo un'ambulanza che ha provocato un tamponamento a catena. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Sondrio e Sondalo in codice giallo. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in pericolo di vita. L'incidente si è verificato intorno alle 15:15, all'altezza dello svincolo di Stazzona.
E' di cinque feriti, tutti trasportati negli ospedali di Sondrio e Sondalo in codice giallo (nessuno di loro è dunque in pericolo di vita) il bilancio del grave incidente accaduto oggi attorno alle 15,15 a Villa di Tirano, lungo la strada Statale 38 all'altezza dello svincolo di Stazzona. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
