Ambulanza provoca tamponamento a catena | cinque feriti a Villa di Tirano

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio a Villa di Tirano, lungo la Statale 38, coinvolgendo un'ambulanza che ha provocato un tamponamento a catena. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Sondrio e Sondalo in codice giallo. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in pericolo di vita. L'incidente si è verificato intorno alle 15:15, all'altezza dello svincolo di Stazzona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.