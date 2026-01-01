Ambiente addio alle barriere coralline | con +2°C smetteranno di crescere entro il 2040
Uno studio condotto nell’Atlantico occidentale segnala che, con un aumento di 2°C della temperatura globale, molte barriere coralline potrebbero smettere di crescere entro il 2040 e iniziare a erodersi. Questo cambiamento rappresenta una minaccia significativa per gli ecosistemi marini e la biodiversità, evidenziando l’urgenza di interventi per limitare il riscaldamento globale e preservare le aree coralline.
Secondo un nuovo studio condotto nell’Atlantico occidentale, la maggior parte delle barriere coralline smetterà presto di crescere e potrebbe iniziare a erodersi. Quasi tutte lo faranno se il riscaldamento globale raggiungerà i 2°C. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Università di Exeter, ha valutato 400 siti di barriera corallina in Florida, Messico e Bonaire. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, prevede che oltre il 70% delle barriere coralline della regione smetterà di crescere entro il 2040 e oltre il 99% lo farà entro il 2100 se il riscaldamento raggiungerà i 2°C o più rispetto ai livelli preindustriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
