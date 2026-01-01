Ambiente addio alle barriere coralline | con +2°C smetteranno di crescere entro il 2040

Uno studio condotto nell’Atlantico occidentale segnala che, con un aumento di 2°C della temperatura globale, molte barriere coralline potrebbero smettere di crescere entro il 2040 e iniziare a erodersi. Questo cambiamento rappresenta una minaccia significativa per gli ecosistemi marini e la biodiversità, evidenziando l’urgenza di interventi per limitare il riscaldamento globale e preservare le aree coralline.

Secondo  un nuovo studio condotto nell’Atlantico occidentale,  la maggior parte delle  barriere coralline smetterà presto di crescere  e potrebbe  iniziare a  erodersi. Quasi tutte lo faranno se il  riscaldamento globale raggiungerà i 2°C.  Un team internazionale, guidato da  scienziati dell’Università di Exeter,  ha valutato 400 siti di barriera corallina in  Florida, Messico e Bonaire.  Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, prevede che  oltre il 70%  delle barriere coralline della regione  smetterà di crescere entro il 2040  e  oltre il 99%  lo farà  entro il 2100  se il riscaldamento raggiungerà i 2°C o più rispetto ai livelli preindustriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

