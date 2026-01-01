Altroché bolla Il 2025 è stato l’anno d’oro dei miliardari

Il 2025 si è rivelato un anno di crescita significativa per i ricchi, con i miliardari che hanno raggiunto nuovi record di patrimonio. Un momento che segna un consolidamento delle tendenze di accumulo di ricchezza estrema, riflettendo l’andamento positivo di mercati e investimenti a livello globale. Un dato importante per comprendere le dinamiche economiche di quest’anno e le sue implicazioni future.

Il 2025 non è stato solo un buon anno per i miliardari: è stato l'anno in cui la ricchezza estrema ha battuto ogni record storico. A dirlo è Forbes, che descrive un mondo entrato a pieno titolo nella sua "billionaire era", spinto dal boom dell'intelligenza artificiale, da quotazioni miliardarie in Borsa e dall'ascesa senza precedenti di Elon Musk. Secondo l'articolo di Forbes " Inside The Billionaire Bubble: Why 2025 Was The Best Year In History For Billionaires ", in dodici mesi il mondo ha visto nascere oltre 340 nuovi miliardari, portando il totale globale a 3.148, il numero più alto mai registrato.

