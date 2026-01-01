Alterato sbaglia hotel poi in ospedale aggredisce i carabinieri

Durante la notte di Capodanno, il pronto soccorso di Abano Terme ha vissuto un episodio particolare alle prime ore del mattino. Un individuo, dopo aver sbagliato hotel, ha successivamente aggredito i carabinieri intervenuti in supporto. L’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha coinvolto un comportamento fuori dalla norma durante le celebrazioni di inizio anno.

La notte di Capodanno è stata molto intensa al pronto soccorso di Abano Terme. L'episodio più movimentato è avvenuto alle 5 del mattino del primo gennaio. L'ambulanza del presidio, che svolge il servizio di emergenza urgenza per il Suem118 di Padova, ha trasportato in reparto un turista 63enne di.

