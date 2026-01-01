Allegri sull’arrivare quarti | Non dico che sarei contento ma avremo raggiunto …
Allegri sull’arrivare quarti: “Non dico che sarei contento, ma avremo raggiunto un obiettivo importante”. Alla vigilia di Cagliari-Milan, l’allenatore ha commentato la situazione della squadra e le possibili prospettive di classifica, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con attenzione e determinazione. La conferenza ha offerto spunti sulla strada da seguire per il finale di stagione e sulle sfide future.
Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida del campionato di Serie A in conferenza. Le parole sul quarto posto. Ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
