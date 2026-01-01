Massimiliano Allegri ha spiegato come la partita del 2 gennaio contro il Cagliari possa rappresentare un'opportunità per il Milan. Secondo l’allenatore, questa data consente ai rossoneri di mantenere alta la concentrazione, ridurre le distrazioni e affrontare la sfida con maggiore determinazione, considerando anche l’importanza di una classifica che inizia a pesare. Un'occasione per consolidare la posizione e ripartire con attenzione.

Massimiliano Allegri spiega perché giocare il 2 gennaio è un vantaggio per il Milan nella sfida contro il Cagliari: meno distrazioni, più concentrazione e una classifica che inizia a pesare. Il tecnico rossonero chiarisce il senso della sua battuta e lega il calendario alla corsa Scudetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Allegri spiega perché ha sostituto Leao nell’intervallo di Atalanta-Milan: “Non riusciva a scattare”

Leggi anche: Allegri spiega l’errore del Milan col Pisa: “Abbiamo fatto anda e rianda”. Nessun appunto all’arbitro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Thiago Silva saltato il ritorno al Milan e Cassano spiega il perché | Ibra lo voleva Ma Allegri ….

Allegri spiega perché per il Milan è un vantaggio giocare il 2 gennaio col Cagliari: “Non sto scherzando” - Massimiliano Allegri spiega perché giocare il 2 gennaio è un vantaggio per il Milan nella sfida contro il Cagliari: meno distrazioni, più concentrazione ... fanpage.it