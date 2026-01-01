Allegri | Non puoi prestare il fianco come con il Pisa e il Parma per l’obiettivo c’è bisogno di …
Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere attenzione e disciplina in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico ha evidenziato come evitare errori simili a quelli commessi con Pisa e Parma sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. La conferenza alla vigilia della partita ha fornito spunti sulla strategia e sull’impegno richiesto alla squadra per affrontare al meglio la gara di domani.
Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida del campionato di Serie A in conferenza. Le parole sui rossoneri. Ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Biasin: “Milan? Con il Parma colpa di Estupinan. Allegri mezzo errore. Bartesaghi …”
Leggi anche: Bernabé: "Con il Pisa non è decisiva. Mercato? Penso al Parma"
Allegri: «è un vantaggio giocare il 2. Se avessimo giocato il 3, qualcuno il primo poteva fare serata, invece così no» - Allegri: «Il 31 mi sono addormentato alle 10 e mi sono svegliato alle 11. msn.com
Milan, Allegri: “Perth? Se giocassimo in Italia sarebbe meglio, al contrario ci organizzeremo” - La squadra rossonera, capolista della Serie A con 16 punti, scenderà in campo sabato 24 a partire dalle 20:45. gianlucadimarzio.com
Allegri: "Il Pisa? Neopromossa... come la Cremonese. Bisognerà fare meglio" - Piedi per terra, vietato parlare di scudetto e la qualificazione alla Champions come unico obiettivo. gazzetta.it
Queste tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro il Cagliari: Quanto è importante iniziare bene l'anno "Buon anno a tutti! Domani è una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.