Allegri | Non puoi prestare il fianco come con il Pisa e il Parma per l’obiettivo c’è bisogno di …

Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere attenzione e disciplina in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico ha evidenziato come evitare errori simili a quelli commessi con Pisa e Parma sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. La conferenza alla vigilia della partita ha fornito spunti sulla strategia e sull’impegno richiesto alla squadra per affrontare al meglio la gara di domani.

Queste tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro il Cagliari: Quanto è importante iniziare bene l'anno "Buon anno a tutti! Domani è una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la - facebook.com facebook

