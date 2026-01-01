Allegri | è un vantaggio giocare il 2 Se avessimo giocato il 3 qualcuno il primo poteva fare serata invece così no

In vista della partita tra Cagliari e Milan, in programma domani alle 20, Massimiliano Allegri ha commentato la scelta di giocare il 2 gennaio, sottolineando che questa data evita possibili serate conviviali per alcuni giocatori. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato le aspettative e le strategie in vista della sfida, evidenziando l’importanza di prepararsi con serietà in un momento cruciale della stagione.

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Cagliari-Milan, in programma domani 2 gennaio alle ore 20.45. «Domani a Cagliari è una partita complicata come tutte, ma domani ancora di più. È la prima dell'anno. A Udine ho detto che era una partita molto importante, domani ha lo stesso valore. La classifica si sta delineando, domani dobbiamo essere bravi a fare un altro passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui al 15 febbraio abbiamo 8 partite, 6 trasferte e solo 2 in casa. Abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo fare passettini per arrivare al post Pisa nelle migliori condizioni».

